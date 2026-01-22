Trump: “La ‘Nuova Gaza’ un lussuoso complesso di grattacieli sulla spiaggia”

AgenPress. Donald Trump ha svelato oggi il suo piano per una “Nuova Gaza”, che trasformerebbe la devastata enclave palestinese in un lussuoso complesso di grattacieli sulla spiaggia, un progetto che potrebbe essere completato in tre anni.

“Avrà molto successo a Gaza, sarà fantastico vederla”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti presentando il suo controverso “Consiglio per la pace” a Davos, il cui obiettivo iniziale era quello di supervisionare la ricostruzione del territorio palestinese.

“Sono un agente immobiliare per natura: guardate questo posto in riva al mare, guardate questo meraviglioso appezzamento di terra, qualcosa che potrebbe piacere a così tante persone”, ha detto dal World Economic Forum di Davos. Mostrando una planimetria con decine di palazzi con terrazze.

Gli investimenti necessari per ricostruire le infrastrutture e i servizi pubblici del territorio palestinese ammonteranno a 25 miliardi di dollari. Tra 10 anni, il PIL di Gaza ammonterà a 10 miliardi di dollari e il reddito familiare medio sarà di 13.000 dollari, grazie al “100% di piena occupazione e opportunità per tutti”.