Femminicidio Federica Torzullo. Trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno

AgenPress. Una nuova e drammatica pagina di cronaca si è aperta nella cittadina sul lago di Bracciano. I corpi di Pasquale Carlomagno e di sua moglie Maria Messenio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione in via Tevere: entrambi si sarebbero impiccati, secondo le prime ipotesi investigative.

La scoperta ha gettato nello sconforto la comunità locale, già profondamente scossa per il femminicidio di Federica Torzullo, 41 anni, uccisa all’inizio di gennaio dal marito, Claudio Agostino Carlomagno – figlio dei due coniugi ritrovati morti.

Pasquale Carlomagno, di 65 anni, lavorava assieme al figlio nell’impresa di famiglia, la Carlomagno srl, attiva nel settore edile ad Anguillara Sabazia. Maria Messenio, 65 anni, era un’ex poliziotta in pensione e fino a pochi giorni fa svolgeva l’incarico di assessore alla Sicurezza nel Comune di Anguillara Sabazia. Aveva deciso di dimettersi dopo l’arresto del figlio.

Entrambi erano stati ascoltati dai carabinieri nelle settimane successive all’arresto di Claudio, mentre la loro posizione non aveva portato a contestazioni dirette legate al delitto.

Secondo quanto riportato dagli investigatori, la coppia avrebbe lasciato una lettera indirizzata all’altro figlio, Davide Carlomagno, nella quale spiegavano il motivo del loro gesto drammatico.

Claudio Carlomagno, è in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio aggravato per femminicidio e occultamento di cadavere dopo aver ucciso la moglie Federica nella villetta dove la coppia viveva e aver sepolto il corpo in un terreno vicino alla ditta di famiglia.

Secondo gli atti dell’indagine, l’omicidio sarebbe avvenuto l’8 o il 9 gennaio 2026 in seguito a una lite domestica mentre la coppia stava affrontando una crisi e potenzialmente una separazione.

La morte di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio aggiunge un ulteriore strato di dolore a una vicenda già drammatica: la comunità locale e i familiari di Federica Torzullo, ancora sotto shock, si trovano ora ad affrontare anche il lutto di due persone coinvolte indirettamente in un delitto che ha scosso il territorio.

La Procura di Civitavecchia ha disposto accertamenti, compresa l’autopsia sui corpi dei coniugi, per confermare le cause della morte e verificare ogni circostanza collegata al caso.