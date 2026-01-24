Minneapolis. Bambina di 2 anni e padre arrestati dall’ICE

AgenPress. Una bambina di due anni e suo padre sono stati arrestati dall’ICE. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha confermato di aver arrestato il padre, che al momento del fermo si trovava con la bambina.

Il Dipartimento per la sicurezza interna ha affermato in una nota che l’uomo era un immigrato illegale proveniente dall’Ecuador che ha commesso un reato grave, rientrando e violando le leggi di questa nazione.

Le forze dell’ordine si sono prese cura della bambina che la madre non voleva portare con sé e che la bambina e il padre sono ora in una struttura federale.

L’arresto avviene pochi giorni dopo che un bambino di 5 anni e suo padre, sono stati presi in custodia dall’ICE.