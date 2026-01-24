UNICEF/Ucraina: ancora bambini uccisi e feriti

AgenPress. Siamo sconvolti dalla notizia di un attacco che – ieri – ha ucciso un bambino di 5 anni e suo padre nella regione del Donetsk. Secondo le notizie, tre ragazze di 12, 14 e 16 anni sono state ferite.

Due giorni fa gli attacchi hanno colpito Kryvyi Rih, ferendo, secondo le notizie, 3 bambini di uno, otto e dieci anni. Sono stati segnalati danni alle strutture scolastiche e problemi all’approvvigionamento idrico. I servizi pubblici sono passati all’alimentazione di emergenza fornita dalle agenzie umanitarie, tra cui l’UNICEF.

Due notti fa gli attacchi avvenuti nella regione di Odessa hanno causato la morte di un ragazzo di 17 anni.

Chiediamo nuovamente che cessino gli attacchi alle aree civili e alle infrastrutture di cui i bambini hanno bisogno.