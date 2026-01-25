Mentana: “Le famigerate brigate ICE continuano a uccidere inermi cittadini a Minneapolis agli ordini della Casa Bianca”

AgenPress. Tutto il mondo può vedere come le famigerate brigate ICE continuano a uccidere inermi cittadini a Minneapolis, agli ordini della Casa Bianca che ne copre le malefatte con ricostruzioni impunemente falsificate, e puntualmente sbugiardate.

Sappiamo tutti che Trump vorrebbe far credere che quella città – roccaforte dei suoi avversari democratici – sia sconvolta dalla violenza degli stranieri irregolari, e che gli agenti della polizia anti-immigrati starebbero riportando l’ordine proteggendo la popolazione.

Gli omicidi Good e Pretti, e gli atti violenti contro adulti e minori, tutti documentati, dimostrano ben altra realtà.

E’ quanto dichiara, sui social, il direttore di TG LA7 Enrico Mentana.