type here...

Mentana: “Le famigerate brigate ICE continuano a uccidere inermi cittadini a Minneapolis agli ordini della Casa Bianca”

Breaking newsCronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Tutto il mondo può vedere come le famigerate brigate ICE continuano a uccidere inermi cittadini a Minneapolis, agli ordini della Casa Bianca che ne copre le malefatte con ricostruzioni impunemente falsificate, e puntualmente sbugiardate.

Sappiamo tutti che Trump vorrebbe far credere che quella città – roccaforte dei suoi avversari democratici – sia sconvolta dalla violenza degli stranieri irregolari, e che gli agenti della polizia anti-immigrati starebbero riportando l’ordine proteggendo la popolazione.

Gli omicidi Good e Pretti, e gli atti violenti contro adulti e minori, tutti documentati, dimostrano ben altra realtà.

E’ quanto dichiara, sui social, il direttore di TG LA7 Enrico Mentana.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits