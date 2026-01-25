Minneapolis. Agenti federali hanno sparato e ucciso un uomo di 37 anni

AgenPress. L’uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco da agenti federali a Minneapolis è stato identificato come Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni che prestava servizio ai veterani, ha affermato il procuratore generale del Minnesota in una nota.

Alex Pretti era anche membro del sindacato American Federation of Government Employees.

“Il video dell’incidente sta circolando sui social media e il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha dichiarato pubblicamente che la vittima stava brandendo un’arma contro gli agenti. Tuttavia, sulla base del video attualmente disponibile, tale affermazione non è chiaramente dimostrata”, ha affermato il sindacato nel suo post.

Finché non avremo verificato i fatti, è importante astenersi da speculazioni o trarre conclusioni”, ha dichiarato il sindacato. “Quello che sappiamo è questo: un membro del nostro sindacato ha perso la vita oggi, e questo è già di per sé devastante. Siamo profondamente addolorati per questa tragedia che ha colpito uno di noi”.

L’omicidio è avvenuto meno di tre settimane dopo che Renee Nicole Good è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un agente dell’ICE.