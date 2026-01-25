Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Il timore di Dio non è una paura irrazionale“

AgenPress. È stato presentato nello scorso fine settimana a Roma, presso l’Hotel delle Nazioni, il volume: “Quid est Veritas? L’ eterna ricerca della verità“, scritto dal Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana e dal giornalista Dott. Bruno Volpe.

Nutrita la presenza del pubblico che ha partecipato con numerosi e qualificati. Come noto il libro si propone, sia pur in modo riassuntivo, di esaminare il tema sempre molto controverso, della Verità, partendo dalla famosa frase pronunciata da Ponzio Pilato nel corso della Passione secondo Giovanni.

Durante la Conferenza hanno preso la parola i due autori. In particolare il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò che ha tratteggiato, con riferimento alla Verità e all’attuale confusione dei tempi, il tema del “Timor di Dio“, specificando ovviamente che esso non è una paura irrazionale di Dio, ma rispetto della Legge sempre tenendo conto della nostra naturale fragilità e che abbiamo a che fare comunque con un Dio giusto.

Il Dott. Bruno Volpe, nel suo intervento, ha invece ricordato che la Verità è una costante ricerca del bene ed in ogni caso va sempre associata alla misericordia con la quale Dio ci aspetta e tratta.

Nel volume si esamina la Verità non solo dal punto di vista teologico, ma anche etico, politico, sociale, e culturale, con particolare connessione con il fenomeno del relativismo.

Numerosi gli interventi ed in particolare vanno segnalati quelli dell’ Onorevole Mario Tassone che ha redatto la prefazione del libro, del Cavalier Alessandro D’Orazio, della Professoressa Rosaria Verzì, del Dott. Nino Chiofalo, del direttore dell’agenzia di Stampa AgenPress Dott. Aurelio Coppeto, del giornalista Giovanni Lacagnina, della Signora Romj Crocitti, della Dott.ssa Carlotta Nicastro, del Dott. Alessio Pireddu, del Dott. Diego Morgione e della nota Iconografa russo siberiana Elena Chugunova che ha illustrato una sua icona di San Michele Arcangelo presente nel volume.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’ufficio stampa di Unione Cristiana.