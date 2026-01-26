Clinton e Obama esortano gli americani ad agire dopo la sparatoria di Minneapolis

Le dichiarazioni degli ex presidenti democratici hanno affermato che la sparatoria di Alex Pretti è “un campanello d’allarme” e un momento che potrebbe plasmare “la nostra storia per gli anni a venire”

AgenPress. L’ex presidente Barack Obama ha definito la morte di Alex Pretti una “tragedia straziante”. “Dovrebbe anche essere un campanello d’allarme per ogni americano, indipendentemente dal partito, il fatto che molti dei nostri valori fondamentali come nazione sono sempre più sotto attacco”.

Obama ha criticato le “tattiche senza precedenti” impiegate dal Dipartimento per la sicurezza interna, affermando che “la gente in tutto il paese è stata giustamente indignata dallo spettacolo di reclute mascherate dell’ICE e di altri agenti federali che agiscono impunemente e adottano tattiche che sembrano concepite per intimidire, molestare, provocare e mettere in pericolo i residenti di una grande città americana”.

Obama ha affermato che “piuttosto che cercare di imporre una parvenza di disciplina e responsabilità agli agenti che hanno schierato, il Presidente e gli attuali funzionari dell’amministrazione sembrano desiderosi di aggravare la situazione, offrendo al contempo spiegazioni pubbliche per le sparatorie di Alex Pretti e Renee Good che non sono supportate da alcuna indagine seria e che sembrano essere direttamente contraddette dalle prove video”.

Obama ha invitato tutti gli americani a “trarre ispirazione dall’ondata di proteste pacifiche a Minneapolis e in altre parti del Paese” e ha affermato di sperare che i funzionari dell’amministrazione cambino il loro approccio e collaborino con il governatore del Minnesota Tim Walz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey “per evitare ulteriore caos e raggiungere obiettivi legittimi in materia di applicazione della legge”.

L’ex presidente Bill Clinton ha definito “orribili” le scene di Minneapolis in una dichiarazione sui social media. “Nel corso della vita, ci troviamo ad affrontare solo pochi momenti in cui le decisioni che prendiamo e le azioni che intraprendiamo plasmeranno la nostra storia per gli anni a venire. Questo è uno di quei momenti”, ha scritto.

Clinton ha affermato che “le persone responsabili” stanno mentendo al pubblico e dicendo loro di “non credere a ciò che abbiamo visto con i nostri occhi”.

“Spetta a tutti noi che crediamo nella promessa della democrazia americana alzarci in piedi, parlare e dimostrare che la nostra nazione appartiene ancora a Noi, il Popolo”, ha aggiunto.