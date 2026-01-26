Gaza. L’esercito israeliano cerca il corpo dell’ultimo ostaggio

AgenPress. È in corso un’operazione dell’esercito israeliano in un cimitero nel nord di Gaza per localizzare il corpo dell’ultimo ostaggio rimasto, Ran Gvili, ha annunciato l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Le forze armate stanno conducendo un’operazione su vasta scala per localizzare il corpo di Ran Gvily l’agente di polizia che fu ucciso nella battaglia con i miliziani davanti al kibbutz Alumim. Aveva 24 anni

Ad Alumim c’è un cartello con la sua foto e una dedica: «Ha combattuto una battaglia eroica, salvando la vita dei membri del kibbutz». Ran Gvili non era del villaggio, ma la mattina del 7 ottobre si sacrificò per proteggerlo. In convalescenza a casa, decise di imbracciare le armi e unirsi ad altri volontari che si erano precipitati verso il festival Nova sotto attacco di Hamas. Non riuscirono mai ad arrivarci, bloccati lungo la strada in un’imboscata dei miliziani. Combatterono alcune ore prima che Gvili venisse ucciso davanti al kibbutz Alumim.

“Il primo ad andarsene, l’ultimo a lasciare Gaza, non ci fermeremo finché non tornerai”, ha scritto sua madre, Talik Gvili in un post su Fb.

L’ala armata di Hamas ha annunciato di aver trasmesso ai mediatori informazioni sul luogo in cui si trova l’ostaggio morto.