Arizona. Un uomo è in condizioni critiche. Colpito con un colpo un’arma da fuoco dalla Border Patrol

AgenPress. Un uomo è in condizioni critiche dopo essere stato colpito da un’arma da fuoco durante un incidente che ha coinvolto membri della pattuglia di frontiera statunitense in Arizona.

L’individuo, la cui identità non è stata ancora identificata è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le circostanze che hanno portato all’incidente non sono state immediatamente chiare.

Il Dipartimento per la sicurezza interna non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

“Le prime cure al paziente sono state effettuate su un elicottero sanitario per un rapido trasporto in un centro traumatologico”, ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco. “L’incidente è ancora sotto inchiesta da parte delle forze dell’ordine”.

Questa sparatoria avviene appena tre giorni dopo che la Border Patrol ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Alex Pretti a Minneapolis e settimane dopo che un agente dell’Immigration and Customs Enforcement ha sparato e ucciso Renee Good. Gli omicidi di Pretti e Good hanno scatenato proteste in molte città e suscitato critiche nei confronti del DHS.