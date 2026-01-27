Intentata causa per omicidio colposo contro l’amministrazione Trump per gli attacchi alle navi della droga

AgenPress. I familiari di due uomini di Trinidad uccisi in un attacco statunitense contro una presunta imbarcazione adibita al traffico di droga hanno fatto causa al governo degli Stati Uniti, accusandolo di omicidio colposo e di esecuzioni extragiudiziali.

La causa è la prima del suo genere ad essere intentata contro l’amministrazione Trump presso un tribunale federale per la sua campagna militare contro presunte navi dedite al traffico di droga nel Mar dei Caraibi e nell’Oceano Pacifico orientale.

Chad Joseph, 26 anni, e Rishi Samaroo, 41 anni, sono stati uccisi in un attacco militare statunitense il 14 ottobre mentre si trovavano su un’imbarcazione in viaggio dal Venezuela a Trinidad, sostengono i loro familiari nella causa. Joseph e Samaroo “stavano pescando nelle acque al largo della costa venezuelana e lavoravano in Venezuela”. Stavano tornando alle loro case a Las Cuevas, a Trinidad e Tobago, quando la loro imbarcazione è stata colpita.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Presidente Donald Trump hanno dichiarato che in quell’attacco furono uccisi tutti e sei gli uomini a bordo dell’imbarcazione. Trump li ha descritti come “sei narcoterroristi” e ha affermato che l’imbarcazione era “affiliata a un’organizzazione terroristica che “trafficava stupefacenti”.

I legali della difesa affermano che l’attacco avvenuto il 14 ottobre consente tramite il Death on the High Seas Act ai familiari di fare causa per morti ingiuste avvenute a più di 3 miglia nautiche dagli Stati Uniti, e l’Alien Tort Statute, che permette ai cittadini stranieri di fare causa presso un tribunale federale per violazioni del diritto internazionale.

“Questi omicidi premeditati e intenzionali sono privi di qualsiasi plausibile giustificazione legale”, si legge nella denuncia. “Quindi, si sono rivelati semplicemente omicidi, ordinati da individui ai massimi livelli governativi e obbediti da ufficiali militari nella catena di comando”.

L’amministrazione Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono coinvolti in un conflitto armato non internazionale con i cartelli della droga, citando questo fatto come giustificazione per l’uso della forza militare letale contro presunte navi della droga.