I partecipanti al funerale portano la bara di Khamenei tra la folla in lacrime

AgenPress. Stamattina a Teheran, la bara dell’ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana è stata portata fuori dal mosalla da diversi fedeli durante la cerimonia funebre. Attraverso gli altoparlanti sono state intonate preghiere rivolte alla folla, che ha risposto con canti.

La bara di Khamenei è stata portata su una piattaforma rialzata nel luogo della preghiera funebre. Le foto diffuse dai media statali mostravano funzionari schierati davanti alla bara. Il generale di brigata Ahmad Vahidi, comandante in capo del potente Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniano, era tra coloro che si trovavano in prima fila

Un video ha mostrato anche tre dei figli di Khamenei – Mostafa, Meysam e Masoud – presenti alla cerimonia. Il suo successore e secondogenito Mojtaba, che non si vede in pubblico da febbraio, non era presente.