Al funerale sono presenti tre figli del defunto leader iraniano Khamenei, non il suo successore

AgenPress. Tre figli del defunto leader iraniano Ayatollah Ali Khamenei hanno pregato domenica accanto alla sua bara e a quelle di altri quattro membri della famiglia, ma Mojtaba, il figlio che gli è succeduto come guida suprema dell’Iran , non si è presentato.

La televisione di stato ha mostrato Mostafa, Meysam e Masoud Khamenei in preghiera dietro le bare disposte nell’ampio cortile della Grande Moschea dell’Imam Khomeini di Teheran, un vasto complesso religioso.

Il loro padre, insieme a diversi altri membri della famiglia, è rimasto ucciso in un attacco aereo quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra contro l’Iran il 28 febbraio.

Il conflitto, che ha imperversato per diverse settimane prima che le parti raggiungessero un fragile cessate il fuoco, ha causato morti e distruzioni in tutta la regione e ha lasciato al potere il governo teocratico iraniano, sostenuto dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.