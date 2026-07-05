Un incendio è scoppiato sul ponte di Brooklyn durante lo spettacolo pirotecnico del 4 luglio a New York

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(REUTERS/Angelina Katsanis)
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AgenPress. Durante lo spettacolo pirotecnico per il 250° anniversario degli Stati Uniti, è scoppiato un incendio sul ponte di Brooklyn, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di New York.

I vigili del fuoco di New York  hanno dichiarato di essere intervenuti intorno alle 21:40 in seguito alla segnalazione di un “incendio di rifiuti” sul lato del ponte in direzione Manhattan.

“Incendi come questi non sono inaspettati ed è per questo che manteniamo la distanza di sicurezza durante gli spettacoli pirotecnici”, ha dichiarato il dipartimento in un comunicato. Nell’immediato non sono stati segnalati feriti.

 

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