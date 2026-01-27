La first lady Melania Trump chiede proteste pacifiche in Minnesota

AgenPress. La First Lady, Melania Trump, ha chiesto “unità” durante le proteste in corso e l’operazione federale sull’immigrazione in Minnesota, durante la quale due persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco.

Interrogata sulle tensioni a Minneapolis durante un’apparizione a “Fox and Friends” questa mattina, Melania Trump ha dichiarato: “Dobbiamo unirci. Chiedo unità. So che mio marito ha avuto una bella telefonata ieri con il governatore e il sindaco, e stanno lavorando insieme per rendere la situazione pacifica e senza rivolte. Sono contraria alla violenza”.

Melania Trump ha anche esortato i manifestanti a “protestare in pace”. Nelle ultime settimane, gruppi locali hanno organizzato proteste pacifiche che hanno coinvolto migliaia di persone.