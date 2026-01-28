Minneapolis. Durante un’assemblea un uomo spruzza del liquido su una deputata di origine somala Ilhan Omar

AgenPress. Un uomo, durante un’assemblea pubblica a Minneapolis organizzata dalla deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar, l’ha aggredita e ha cercato di spruzzarle addosso una sostanza liquida prima di essere arrestato.

La deputata Ilhan Omar, che ha dovuto affrontare una raffica di attacchi quasi quotidiani da parte del presidente Donald Trump, aveva chiesto l’abolizione dell’Immigration and Customs Enforcement e le dimissioni del Segretario alla Sicurezza Nazionale Kristi Noem, pena l’impeachment.

L’aggressore si è spostato al centro della stanza e ha cercato di spruzzare un liquido addosso, mentre sembrava urlare “devi dimetterti”, prima che un agente lo bloccasse. Si è poi sentito qualcuno dire: “Oh, mio ​​Dio, le ha spruzzato qualcosa addosso”, aggiungendo che aveva un odore nauseabondo.

Parlando ai giornalisti dopo l’evento, la deputata ha detto: “Sono sopravvissuta alla guerra e sicuramente sopravviverò alle intimidazioni e a qualsiasi cosa queste persone pensino di potermi lanciare contro”.

Omar è da tempo al centro degli attacchi di Trump. Martedì pomeriggio, durante un comizio in Iowa, Trump ha preso in giro lei e il suo Paese d’origine, la Somalia, affermando che gli immigrati devono “dimostrare di poter amare il nostro Paese; devono esserne orgogliosi, non come Ilhan Omar”.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sull’incidente avvenuto.