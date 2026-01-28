type here...

Netanyahu: “Israele non permetterà la creazione di uno Stato palestinese”

AgenPress. Israele non permetterà la creazione di uno Stato palestinese, e certamente non a Gaza, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, assicurando che il suo Paese manterrà il controllo della sicurezza in tutta la zona, dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo.

“Sento dire che approverò la creazione di uno Stato palestinese a Gaza. Ciò non è accaduto e non accadrà”, ha dichiarato in una conferenza stampa, trionfando per aver “ripetutamente ostacolato la creazione di uno Stato palestinese”. “Ne oggi e nemmeno domani lo permetteremo”, ha insistito. 

A Gaza, Israele si sta ora concentrando su due missioni: “il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione” dell’enclave, dopo il ritrovamento del corpo dell’ultimo degli ostaggi rapiti il ​​7 ottobre 2023.

“Come ho detto al presidente” degli Stati Uniti, Donald Trump, sotto la cui pressione è stato raggiunto il cessate il fuoco nell’enclave, “c’è solo un’alternativa, o la via facile o quella difficile. Ma in ogni caso, ci riusciremo”, ha concluso Benjamin Netanyahu.

