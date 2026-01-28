type here...

Rubio: “Una nuova operazione militare in Venezuela se il presidente ad interim Rodriguez non collaborerà”

Primo Piano
redazione
Da redazione
AgenPress. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti  potrebbero lanciare una nuova operazione militare se il governo venezuelano non collaborerà in un modo che soddisfi Washington.

“Siamo pronti a ricorrere all’uso della forza per garantire la massima cooperazione se altri metodi falliscono” – ha dichiarato Rubio

Riferendosi alla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, con la quale l’amministrazione Trump ha subito stretto accordi, Marco Rubio ha sottolineato che senza dubbio “conosce il destino che ha avuro Maduro”.

“La minaccia non è poi così velata, dato che la signora Rodriguez continua personalmente a essere oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti – ha aggiunto -.

Delcy Rodriguez ha dichiarato ultimamente che “basta così” con “gli ordini di Washington”. “Ci sono pochi esempi nella storia in cui si è ottenuto così tanto a un costo così basso”.

Circa 100 persone, principalmente membri delle forze di sicurezza venezuelane e cubane, sono state uccise nell’operazione militare statunitense, hanno affermato le autorità di Caracas.

