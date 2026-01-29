Cina. Incontro Starmer – Xi Jinping. Sviluppare una partnership a lungo termine

AgenPress. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato al presidente cinese Xi Jinping di voler costruire una “proficua relazione” con Pechino per rafforzare la sicurezza e l’economia, segnalando un ripristino dopo anni di rapporti tesi.

Nel giorno chiave della sua visita di quattro giorni in Cina, la prima di un primo ministro britannico in otto anni, Starmer ha trascorso circa tre ore con Xi durante un vertice formale.

Il leader britannico, il cui governo laburista di centro-sinistra ha faticato a realizzare la crescita economica promessa, ha fatto del miglioramento delle relazioni con la seconda economia più grande del mondo una priorità, nonostante i dubbi sullo spionaggio e sui diritti umani.

“La Cina è un attore fondamentale sulla scena mondiale ed è fondamentale costruire una relazione più sofisticata in cui possiamo individuare opportunità di collaborazione, ma ovviamente anche consentire un dialogo significativo sulle aree in cui non siamo d’accordo”, ha detto Starmer a Xi all’inizio del loro incontro.

Xi ha affermato che i rapporti con la Gran Bretagna hanno subito “colpi di scena” che non servono gli interessi di nessuno dei due Paesi e che la Cina è pronta a sviluppare una partnership a lungo termine.