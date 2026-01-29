AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando diverse opzioni contro l’Iran, tra cui attacchi mirati alle forze di sicurezza e ai leader per incitare i manifestanti, secondo quanto riferito da diverse fonti, anche se funzionari israeliani e arabi hanno affermato che la sola potenza aerea non basterebbe a rovesciare i dirigenti religiosi.

Trump voleva creare le condizioni per un “cambio di regime” dopo che una repressione aveva schiacciato un movimento di protesta nazionale all’inizio di questo mese, uccidendo migliaia di persone .

Per farlo, Trump stava valutando opzioni per colpire comandanti e istituzioni che Washington ritiene responsabili della violenza, per dare ai manifestanti la fiducia di poter invadere gli edifici governativi e di sicurezza. Trump non ha ancora preso una decisione definitiva su una linea d’azione, inclusa l’eventuale scelta di intraprendere la strada militare

L’arrivo di una portaerei statunitense e delle navi da guerra di supporto in Medio Oriente questa settimana ha ampliato le possibilità di Trump di intraprendere azioni militari, dopo aver ripetutamente minacciato di intervenire in merito alla repressione dell’Iran.