Un piccolo aereo si schianta in Colombia, muoiono tutte le 15 persone a bordo

AgenPress. Un piccolo aereo si è schiantato in una zona rurale della provincia di Norte de Santander, nel nord-est della Colombia, morte tutte le 15 persone a bordo.

Satena, la compagnia aerea statale che ha operato il volo, ha affermato che i funzionari locali della comunità di Curasica hanno informato le autorità sul luogo in cui era precipitato l’aereo e che è stata inviata una squadra di soccorso.

Successivamente, il Ministero dei Trasporti colombiano ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che “una volta localizzato l’aereo sul posto, le autorità hanno purtroppo confermato che non vi erano sopravvissuti”.

L’aereo è decollato alle 11:42 ora locale dall’aeroporto di Cúcuta diretto a Ocaña, un comune circondato dalle montagne, con un volo che dura in genere circa 40 minuti.

Secondo una dichiarazione rilasciata da Satena, l’ultimo contatto dell’aereo con il controllo del traffico aereo è avvenuto pochi minuti dopo il decollo.

Le autorità non hanno fornito la causa dell’incidente, ma hanno affermato che verrà aperta un’indagine.

Il piccolo aereo trasportava due membri dell’equipaggio e 13 passeggeri, tra cui Diógenes Quintero, 36 anni, membro della Camera dei Rappresentanti per Catatumbo, ha dichiarato la compagnia aerea. Tra le vittime c’era anche Carlos Salcedo, un leader sociale candidato al Congresso.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato sui social media: “Sono profondamente addolorato per queste morti. Le mie più sentite condoglianze alle loro famiglie. Che riposino in pace”.