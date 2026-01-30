type here...

Esplosioni all’Università di Göteborg, falso allarme erano palloncini scoppiati

AgenPress. Una grande operazione di polizia e forze di emergenza ha interessato nel tardo pomeriggio di oggi il centro di Göteborg, in Svezia, dopo che alcuni forti scoppi avevano destato preoccupazione all’interno di un edificio universitario vicino a Grönsakstorget, zona centrale della città.

Intorno alle 19:00 locali, numerose chiamate ai servizi di emergenza hanno segnalato forti rumori simili a esplosioni provenire dai locali del Göteborgs Universitet nella piazza Grönsakstorget. Le autorità hanno immediatamente mobilitato: Polizia locale e unità di pronto intervento. Ambulanze e mezzi di soccorso. Squadre speciali per verificare eventuali minacce o feriti sul posto. La tensione è stata alta tra residenti e passanti, in attesa di chiarimenti sulle cause dei rumori sospetti.

Dopo un’accurata ispezione di polizia e vigili del fuoco, gli esperti non hanno trovato alcuna minaccia o pericolo reale all’interno dell’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita, né sono stati riscontrati danni materiali apparenti.

Le autorità hanno quindi concluso che i forti scoppi uditi erano causati da palloncini che si sono rotti durante una festa all’interno dell’università, probabilmente parte di un evento di gruppo o di presentazione di inizio semestre per studenti.

