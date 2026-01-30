Forti esplosioni all’Università di Göteborg: polizia e ambulanze sul posto

AgenPress. Momenti di grande tensione all’Università di Göteborg, dove nella serata di oggi diversi testimoni hanno riferito di aver udito forti esplosioni all’interno degli edifici del campus universitario. Secondo quanto raccontato dal fotoreporter Adam Nilsson alla televisione di servizio pubblico svedese SVT, le esplosioni sono state percepite distintamente nella zona e hanno immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Sul posto si sono portate forze di polizia e ambulanze per accertare la situazione e prestare soccorso. Le autorità hanno allertato almeno otto ambulanze, mentre la polizia ha isolato l’area per le indagini.

Secondo alcune testimonianze riportate dai media locali, oltre alle esplosioni sarebbero stati sentiti suoni simili a spari, e personale e studenti sono stati evacuati dagli agenti per motivi di sicurezza.

Al momento non sono giunte conferme ufficiali su eventuali feriti o sulle cause delle esplosioni, e le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni definitive. Le operazioni sono in corso e la polizia sta perlustrando l’intera area universitaria per raccogliere informazioni e chiarire cosa sia accaduto all’interno degli edifici.

La città di Göteborg è la seconda più grande della Svezia ed è sede di una delle principali università del paese. L’origine degli scoppi resta al momento sconosciuta e potrebbe dipendere da più fattori, dall’incidente interno a un episodio di altra natura, anche se ulteriori dettagli saranno forniti dalle autorità competenti non appena disponibili.