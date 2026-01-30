Iran, lo Stato Maggiore condanna l’Ue: “Gravi conseguenze per i leader europei”

AgenPress. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha duramente condannato la decisione dell’Unione europea di designare le Guardie Rivoluzionarie islamiche (Pasdaran) come organizzazione terroristica, definendola una scelta “ostile e provocatoria” destinata ad avere serie ripercussioni politiche e strategiche.

In una dichiarazione ufficiale, i vertici militari di Teheran hanno avvertito che “le pericolose conseguenze di questa decisione ricadranno direttamente sui responsabili politici europei”, sottolineando come l’iniziativa dell’Ue rappresenti una grave violazione delle norme internazionali e un atto che mina la stabilità regionale.

Secondo lo Stato Maggiore, i Pasdaran costituiscono una parte integrante delle forze armate iraniane e svolgono un ruolo fondamentale nella difesa della sovranità nazionale e nella lotta contro il terrorismo. La loro designazione come gruppo terroristico viene quindi interpretata come un attacco diretto allo Stato iraniano e alle sue istituzioni.

La presa di posizione di Teheran si inserisce in un contesto di crescente tensione tra l’Iran e l’Occidente, già aggravata dalle sanzioni economiche, dal dossier nucleare e dalle accuse europee sul ruolo di Teheran nelle crisi regionali e nel conflitto in Ucraina. Le autorità iraniane accusano l’Unione europea di allinearsi alle politiche degli Stati Uniti e di adottare un approccio “selettivo e politicizzato” nella lotta al terrorismo.

Lo Stato Maggiore ha infine invitato i governi europei a riconsiderare la decisione, avvertendo che essa potrebbe compromettere ulteriormente i rapporti diplomatici e aprire una nuova fase di confronto tra Teheran e Bruxelles. Un messaggio che conferma il clima di forte irrigidimento e lascia presagire sviluppi complessi nei rapporti tra Iran e Unione europea nelle prossime settimane.