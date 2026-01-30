Sudan: una catastrofe umanitaria in cui ogni bambino vive sull’orlo del baratro.

Dichiarazione della Responsabile della Comunicazione dell’UNICEF Sudan, Eva Hinds durante la conferenza stampa di oggi al Palazzo delle Nazioni di Ginevra

AgenPress. “Oggi, in Darfur (Sudan), raggiungere un singolo bambino può richiedere giorni di trattative, autorizzazioni di sicurezza e viaggi attraverso strade di sabbia sotto linee del fronte mutevoli. Ma il lavoro è cruciale, in particolare in luoghi come Tawila – da dove sono appena tornata – dove centinaia di migliaia di bambini sono fuggiti da violenze indicibili. È anche dove le loro famiglie hanno costruito un’intera città con bastoni, fieno e teli di plastica. Nulla di questa crisi è semplice: ogni spostamento è conquistato a fatica, ogni consegna è fragile.

Eppure, in queste condizioni, il sostegno sta arrivando. In sole due settimane, l’UNICEF e i suoi partner hanno vaccinato più di 140.000 bambini, curato migliaia di persone per malattie e malnutrizione, ripristinato l’acqua potabile per decine di migliaia di persone, aperto aule temporanee e fornito cibo, protezione e assistenza psicosociale. È un lavoro faticoso e precario – consegnare un convoglio, una clinica, un’aula alla volta – ma per i bambini del Darfur, è la linea sottile che separa l’essere abbandonati e l’essere raggiunti.

Sono appena tornata da una missione di 10 giorni in Darfur. Anche se ho alle spalle anni di esperienza di lavoro in situazioni di emergenza, quello a cui ho assistito è stato diverso da qualsiasi altra cosa. L’entità degli sfollamenti, la frammentazione del conflitto e il collasso dei servizi essenziali hanno creato una situazione in cui ogni bambino vive sull’orlo del baratro.

Gli spostamenti nel Darfur sono estremamente difficili. Le strade sono per lo più costituite da sabbia e pietre, e ogni spostamento richiede molteplici permessi e un’attenta pianificazione per garantire la sicurezza dei nostri team. Niente di tutto ciò è semplice. Ma è l’unico modo per raggiungere i bambini che da mesi hanno un accesso molto limitato al sostegno.

Niente mi ha preparato a ciò che ho visto a Tawila. Ero stata informata: oltre 500.000-600.000 persone sono rifugiate lì. Ma trovarsi all’interno di quella vasta distesa di rifugi di fortuna – fieno, bastoni, teli di plastica – è stato travolgente. Sembrava un’intera città sradicata e ricostruita per necessità e paura. È una città ricostruita dalla disperazione, più grande della mia città natale, Helsinki, e ognuna di quelle famiglie è lì perché non aveva altra scelta che fuggire.

In quello spazio immenso, ci sono stati momenti che mi rimarranno impressi.

Io e i miei colleghi abbiamo incontrato Doha, un’adolescente appena arrivata da Al Fasher con la zia e i fratelli. Prima della guerra, studiava inglese. Il suo nome si riferisce alla luce soffusa appena dopo l’alba, e lei incarna quell’immagine: speranzosa e determinata. Ci ha detto che sogna di tornare a scuola e di poter insegnare l’inglese ad altri bambini.

In un centro per la nutrizione abbiamo incontrato la zia di una bambina di nome Fatima, che era stata portata qui per essere curata per la malnutrizione. La madre di Fatima, sua sorella, aveva perso la vita a causa del conflitto. La zia ha tenuto vicina la bambina, facendo tutto il possibile per tenerla al sicuro.

In un centro per donne e ragazze ho incontrato madri che non avevano più nulla. Mi hanno detto che non avevano cibo, né coperte, né vestiti caldi per i loro figli. “I bambini stanno congelando”, ha detto una madre. “Non abbiamo nulla con cui coprirli”.

Queste storie personali riflettono solo una piccola parte di una situazione molto più ampia nel Nord Darfur.

Il Sudan è la più grande emergenza umanitaria del mondo, eppure una delle meno visibili. L’accesso limitato, un conflitto complesso e le crisi globali concorrenti fanno sì che la sofferenza di milioni di bambini non venga vista. Quello a cui ho assistito è una catastrofe umanitaria che si sta svolgendo su vasta scala.

I bambini del Sudan hanno urgentemente bisogno dell’attenzione internazionale e di un’azione decisiva. Senza questa, gli orrori che stanno affrontando i più giovani e i più vulnerabili del Paese non potranno che aggravarsi”.