Trump minaccia tariffe su qualsiasi paese che venda petrolio a Cuba

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che imporrebbe una tariffa su tutti i beni provenienti dai paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba. una mossa che potrebbe paralizzare ulteriormente un’isola afflitta da una crisi energetica sempre più profonda.

L’ordine metterebbe pressione soprattutto al Messico, un governo che ha agito come una ancora di salvezza per Cuba in termini di petrolio e che ha costantemente espresso solidarietà all’avversario statunitense, nonostante la presidente messicana Claudia Sheinbaum abbia cercato di costruire un rapporto solido con Trump.

Un giornalista ha chiesto a Trump se stesse cercando di “strangolare” Cuba, che lui ha definito una “nazione in fallimento”.

“La parola ‘strozzare’ è terribilmente dura”, ha detto Trump. “Non ci sto provando, ma sembra che sia qualcosa che non riuscirà a sopravvivere”.

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez e diversi altri funzionari cubani hanno condannato l’ordine esecutivo di Trump. Rodríguez lo ha definito un “brutale atto di aggressione contro Cuba e il suo popolo che ora rischia di essere sottoposto a condizioni di vita estreme”.

Ha accusato gli Stati Uniti di aver fatto ricorso a “ricatti e coercizioni per cercare di costringere altri paesi ad aderire alla loro politica di blocco contro Cuba, universalmente condannata”.