type here...

Trump minaccia tariffe su qualsiasi paese che venda petrolio a Cuba

Breaking newsCronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che imporrebbe una tariffa su tutti i beni provenienti dai paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba. una mossa che potrebbe paralizzare ulteriormente un’isola afflitta da una crisi energetica sempre più profonda.

L’ordine metterebbe pressione soprattutto al Messico, un governo che ha agito come una ancora di salvezza per Cuba in termini di petrolio e che ha costantemente espresso solidarietà all’avversario statunitense, nonostante la presidente messicana Claudia Sheinbaum abbia cercato di costruire un rapporto solido con Trump.

Un giornalista ha chiesto a Trump se stesse cercando di “strangolare” Cuba, che lui ha definito una “nazione in fallimento”.

“La parola ‘strozzare’ è terribilmente dura”, ha detto Trump. “Non ci sto provando, ma sembra che sia qualcosa che non riuscirà a sopravvivere”.

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez e diversi altri funzionari cubani hanno condannato l’ordine esecutivo di Trump. Rodríguez lo ha definito un “brutale atto di aggressione contro Cuba e il suo popolo che ora rischia di essere sottoposto a condizioni di vita estreme”.

Ha accusato gli Stati Uniti di aver fatto ricorso a “ricatti e coercizioni per cercare di costringere altri paesi ad aderire alla loro politica di blocco contro Cuba, universalmente condannata”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits