Trump nel 2016 e nel 2017 ha pagato solo 750 dollari di tasse federali. Intenta causa all’IRS per la fuga di documenti fiscali. Chiesti 10 miliardi di dollari

Riproduzione riservata - AP
Il Times ha pubblicato un articolo esclusivo nel 2020 che mostrava che Trump aveva pagato solo 750 dollari di tasse federali sul reddito nel 2016 e nel 2017

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha intentato causa all’IRS e al Dipartimento del Tesoro per 10 miliardi di dollari, sostenendo che non hanno adottato le misure necessarie per impedire a un ex dipendente dell’IRS di divulgare impropriamente le sue dichiarazioni dei redditi , quelle dei suoi figli e della sua azienda, alle agenzie di stampa.

La causa, depositata giovedì presso un tribunale federale di Miami, afferma che Trump sta facendo causa a titolo personale, non come presidente. Tra gli altri querelanti ci sono due figli di Trump, Donald Trump Jr. ed Eric Trump, e la Trump Organization.

“Gli imputati hanno causato ai querelanti danni reputazionali e finanziari, imbarazzo pubblico, hanno ingiustamente macchiato la loro reputazione aziendale, li hanno ritratti sotto una falsa luce e hanno influenzato negativamente il presidente Trump e la reputazione pubblica degli altri querelanti”, si legge nella denuncia.

Un ex collaboratore dell’IRS, Charles Littlejohn, è stato condannato a cinque anni di carcere nel 2024 dopo essersi dichiarato colpevole di aver divulgato al New York Times i documenti fiscali di Trump. Il Times ha pubblicato un articolo esclusivo nel 2020 che mostrava che Trump aveva pagato solo 750 dollari di tasse federali sul reddito nel 2016 e nel 2017.

All’epoca Trump definì l’articolo del Times “una notizia totalmente falsa” e “inventata”. Aggiunse che le informazioni erano state “ottenute illegalmente”.

Littlejohn ha ammesso davanti a un tribunale federale di aver rubato i documenti fiscali di migliaia di altre persone benestanti nel 2019 e nel 2020, tra cui i miliardari Jeff Bezos ed Elon Musk.

