Trump nel 2016 e nel 2017 ha pagato solo 750 dollari di tasse federali. Intenta causa all’IRS per la fuga di documenti fiscali. Chiesti 10 miliardi di dollari

Il Times ha pubblicato un articolo esclusivo nel 2020 che mostrava che Trump aveva pagato solo 750 dollari di tasse federali sul reddito nel 2016 e nel 2017

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha intentato causa all’IRS e al Dipartimento del Tesoro per 10 miliardi di dollari, sostenendo che non hanno adottato le misure necessarie per impedire a un ex dipendente dell’IRS di divulgare impropriamente le sue dichiarazioni dei redditi , quelle dei suoi figli e della sua azienda, alle agenzie di stampa.

La causa, depositata giovedì presso un tribunale federale di Miami, afferma che Trump sta facendo causa a titolo personale, non come presidente. Tra gli altri querelanti ci sono due figli di Trump, Donald Trump Jr. ed Eric Trump, e la Trump Organization.

“Gli imputati hanno causato ai querelanti danni reputazionali e finanziari, imbarazzo pubblico, hanno ingiustamente macchiato la loro reputazione aziendale, li hanno ritratti sotto una falsa luce e hanno influenzato negativamente il presidente Trump e la reputazione pubblica degli altri querelanti”, si legge nella denuncia.

Un ex collaboratore dell’IRS, Charles Littlejohn, è stato condannato a cinque anni di carcere nel 2024 dopo essersi dichiarato colpevole di aver divulgato al New York Times i documenti fiscali di Trump. Il Times ha pubblicato un articolo esclusivo nel 2020 che mostrava che Trump aveva pagato solo 750 dollari di tasse federali sul reddito nel 2016 e nel 2017.

All’epoca Trump definì l’articolo del Times “una notizia totalmente falsa” e “inventata”. Aggiunse che le informazioni erano state “ottenute illegalmente”.

Littlejohn ha ammesso davanti a un tribunale federale di aver rubato i documenti fiscali di migliaia di altre persone benestanti nel 2019 e nel 2020, tra cui i miliardari Jeff Bezos ed Elon Musk.