Migliaia di manifestanti chiedono il ritiro degli agenti federali dal Minnesota

AgenPress. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Minneapolis chiedendo il ritiro degli agenti federali dal Minnesota dopo l’uccisione di due cittadini americani.

Studenti e insegnanti hanno abbandonato le aule dalla California a New York in una giornata di protesta nazionale, avvenuta in un clima di messaggi contrastanti da parte dell’amministrazione Trump circa la possibilità di allentare le misure anti-immigrazione condotte dalle agenzie federali a Minneapolis.

Nell’ambito di una stretta sull’immigrazione negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha inviato 3.000 agenti di polizia federale nell’area di Minneapolis, che pattugliano le strade armati: una forza cinque volte più numerosa delle forze di polizia della città.

Per protestare contro lo sviluppo e le tattiche utilizzate dalla polizia dell’immigrazione dell’ICE, migliaia di persone si sono radunate nel centro di Minneapolis nonostante il freddo pungente.

Le proteste si sono estese ben oltre il Minnesota, gli organizzatori dichiarano che ci sono state 250 dimostrazioni in 46 stati e grandi città, tra cui New York, Los Angeles, Chicago e Washington

Dopo settimane di video ampiamente diffusi che mostrano tattiche violente da parte di agenti pesantemente armati e mascherati nelle strade di Minneapolis, la percentuale di americani che approvano le politiche di Trump sull’immigrazione è scesa al livello più basso registrato durante il suo secondo mandato.