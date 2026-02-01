Ucraina. Strage di civili. Bombardato un autobus di minatori: 15 morti

AgenPress. Un attacco russo a un autobus nell’oblast’ di Dnipropetrovsk nell’est dell’Ucraina, ha ucciso almeno 15 minatori e ne ha feriti altri sette.

L’autobus di servizio trasportava civili che non erano coinvolti nei combattimenti.

L’attacco è avvenuto poche ore prima che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciasse le date del 4-5 febbraio per i nuovi colloqui di pace trilaterali con Usa e Russia sempre ad Abu Dhabi.

La settimana scorsa il presidente Usa Trump aveva annunciato addirittura che il Vladimir Putin avesse accettato di fermare gli attacchi sulle città ucraine per una settimana, dopo che i raid di Mosca avevano causato blackout in tutta l’Ucraina.

Mosca ha poi chiarito che questo si sarebbe applicato solo a Kiev e sarebbe terminato il 1° febbraio, proprio prima della prossima ondata di freddo.

Attualmente nel suo quarto anno, la guerra della Russia in Ucraina rimane il più grande conflitto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.