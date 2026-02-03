Centinaia di conti collegati ai nazisti scoperti presso Credit Suisse

UBS, che ha acquisito Credit Suisse, ha dichiarato che sta lavorando per far luce sui conti collegati ai nazisti detenuti presso il suo ex concorrente. Sia UBS che Credit Suisse si sono scusati.

L’indagine ha prodotto prove del fatto che i rapporti bancari del Credit Suisse con l’organizzazione paramilitare nazista SS erano più estesi di quanto si sapesse in precedenza, e che il braccio economico delle SS aveva un conto presso la banca.

Sono emersi anche nuovi dettagli su un piano per aiutare i nazisti a fuggire in Argentina.

UBS ha affermato di accettare e di rammaricarsi profondamente che la Seconda guerra mondiale abbia rappresentato un periodo buio nella storia del sistema bancario svizzero.

“Affrontiamo l’argomento odierno con solenne rispetto”, ha affermato Robert Karofsky, Presidente di UBS Americas.

Quando ha acquisito Credit Suisse, UBS si è impegnata pienamente a far ripartire le indagini e da allora ha adottato misure importanti per agevolare la revisione.

Secondo i collaboratori della Commissione Giustizia del Senato, l’indagine dovrebbe concludersi all’inizio dell’estate e la relazione finale è prevista per la fine dell’anno.