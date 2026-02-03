La Russia condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il trattamento disumano di Alexei Navalny

Navalny è stato sottoposto a “forme simultanee di maltrattamenti” che “nel loro insieme, rappresentano un sistematico disprezzo per la sua salute, il suo benessere e la sua dignità, e costituiscono un trattamento inumano e degradante”

AgenPress. La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha condannato la Russia per “trattamento inumano” e “detenzione illegale” dell’oppositore Alexei Navalny al suo ritorno nel Paese nel 2021, dove sarebbe morto tre anni dopo.

Alexei Navalny, carismatico attivista è stato arrestato al suo arrivo in territorio russo nel gennaio 2021. Stava tornando dalla Germania, dove era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato presumibilmente avvelenato nell’agosto 2020.

Morì nel febbraio 2024 in circostanze poco chiare in una colonia penale nell’Artico russo.

Nella sua decisione unanime, la Corte sottolinea che l’arresto e la detenzione dell’oppositore sono stati decisi sulla base della “revoca della sospensione dell’esecuzione” di una condanna per frode commerciale e riciclaggio di denaro inflittagli nel 2014, che la CEDU aveva già condannato per violazione del diritto a un giusto processo.

Durante la sua detenzione, Navalny è stato sottoposto a “forme simultanee di maltrattamenti” che “nel loro insieme, rappresentano un sistematico disprezzo per la sua salute, il suo benessere e la sua dignità, e costituiscono un trattamento inumano e degradante”, hanno concluso i giudici europei.

Il politico dell’opposizione si era lamentato principalmente del fatto che gli avevano rasato la testa e che era stato sottoposto a videosorveglianza permanente, “alla privazione del sonno attraverso controlli di sicurezza ogni ora e ogni due ore”.

Aveva presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo poco dopo essere stato arrestato il 20 gennaio 2021. Dopo la sua morte, la Corte ha autorizzato la vedova, Yulia Navalnaya, a proseguire il procedimento per suo conto.

La Corte, che dal febbraio 2021 aveva chiesto, senza essere ascoltata da Mosca, di “liberare immediatamente” l’oppositore, ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti).

La Russia è stata condannata a pagare al ricorrente 26.000 euro per danni morali. Tuttavia, Mosca non considera più vincolanti le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e si rifiuta di pagare le multe.

La Russia, espulsa dal Consiglio d’Europa, di cui fa parte la CEDU, nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina, è ancora teoricamente ritenuta responsabile delle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo commesse prima di quell’anno.