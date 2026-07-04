Linea AP4 Aprilia

Gli orari attuali della Linea AP4

Nel prospetto orario pubblicato per la nuova rete del trasporto pubblico locale, la Linea AP4 effettua nei giorni feriali le seguenti corse principali:

Partenze da Casa di Cura Villa Silvana: dalle ore 08:13 alle ore 18:24;

dalle ore 08:13 alle ore 18:24; Partenze da Aprilia FS: dalle ore 08:00 alle ore 18:11.

Per i pendolari che lavorano a Roma o nei comuni limitrofi, il nodo centrale è rappresentato dalla mancanza di corse utili nelle prime ore del mattino e nella fascia serale, proprio nei momenti in cui la domanda di mobilità risulta maggiore.

Il confronto con la precedente Linea 3 Tesei

Stando alla ricostruzione contenuta nella segnalazione, con la precedente gestione Tesei la Linea 3 prevedeva una prima corsa da Aprilia FS intorno alle ore 04:55 e un’ultima partenza dall’area Viale Italia/Via Inghilterra fino alle ore 21:20.

Con il nuovo orario, invece, l’ultima corsa della Linea AP4 da Villa Silvana è fissata alle ore 18:24. Una fascia oraria che, secondo la protesta dei residenti, non consentirebbe di rientrare con i mezzi pubblici a chi termina il lavoro nel tardo pomeriggio o in serata.

Pendolari, operatori sanitari e lavoratori a turni

La questione riguarda in particolare chi lavora con turni non compatibili con gli attuali orari della Linea AP4. Tra le categorie maggiormente penalizzate vengono indicati militari, infermieri, OSS, medici, insegnanti, personale ATA e tutti coloro che utilizzano quotidianamente la tratta ferroviaria Roma-Nettuno.

Il problema coinvolgerebbe anche chi deve raggiungere strutture sanitarie, ospedali, studi medici e centri per terapie o controlli, spesso programmati nelle prime ore del mattino oppure nel pomeriggio.

Per molti cittadini residenti tra Aprilia, Carroceto, Via Inghilterra e le zone limitrofe, l’assenza di corse mattutine e serali adeguate rischia di tradursi nella necessità di utilizzare l’auto privata, dipendere da familiari oppure sostenere costi elevati per taxi e servizi alternativi.

La rimodulazione della Linea AP4 Aprilia incide inoltre sulla qualità della vita di chi vive nelle zone periferiche e utilizza quotidianamente il trasporto pubblico. Un collegamento realmente efficace con Aprilia FS non deve limitarsi alle sole fasce centrali della giornata, ma deve garantire corse compatibili con gli orari di ingresso, uscita e rientro dei lavoratori pendolari.

Il problema per i pazienti oncologici e per chi deve raggiungere Roma per le cure

Tra le persone maggiormente penalizzate dalla riduzione delle corse ci sono anche i pazienti oncologici e tutti coloro che devono affrontare terapie, visite specialistiche, controlli periodici o appuntamenti sanitari presso strutture ospedaliere di Roma e del territorio regionale.

Nella segnalazione viene evidenziato il caso di una paziente oncologica, dipendente presso uno studio medico con orari a turni, costretta a raggiungere Roma per terapie e controlli anche nelle prime ore del mattino, talvolta alle 07:30, oppure nel pomeriggio. Appuntamenti che, per la natura stessa delle cure, possono avere orari variabili e non sempre facilmente programmabili.

Senza corse mattutine da Aprilia FS e senza collegamenti serali per il rientro, l’accesso alle cure con i mezzi pubblici rischia di diventare estremamente difficile. Per molte persone in terapia questo significa dover dipendere ogni volta da familiari, amici o accompagnatori, oppure sostenere costi taxi che possono risultare insostenibili, soprattutto per chi dispone di un reddito basso.

La richiesta è quindi quella di garantire collegamenti compatibili anche con le esigenze di chi deve recarsi presso ospedali, ambulatori e centri di cura, affinché il trasporto pubblico non diventi un ulteriore ostacolo per persone già costrette ad affrontare percorsi sanitari complessi.

La richiesta: ripristinare le corse per i pendolari

La richiesta avanzata è quella di ripristinare con urgenza le fasce orarie precedentemente garantite dalla vecchia Linea 3 Tesei oppure, in alternativa, di introdurre nuove corse mattutine e serali in grado di assicurare un collegamento reale con la stazione ferroviaria di Aprilia.

L’obiettivo è garantire il diritto alla mobilità di lavoratori, studenti, pendolari, pazienti oncologici e cittadini che devono accedere a cure, visite e servizi essenziali fuori città.

La segnalazione è rivolta al Comune di Aprilia, ad ASTRAL e agli enti competenti affinché venga avviata una verifica urgente sugli orari della Linea AP4 e sulle coincidenze con i principali treni da e per Roma.

Il tema della mobilità e della qualità del trasporto pubblico locale è centrale anche a livello regionale. Per approfondire, leggi anche l’approfondimento di AgenPress sugli investimenti della Regione Lazio nei trasporti.

La redazione resta disponibile a pubblicare eventuali chiarimenti o repliche da parte di ASTRAL, del Comune di Aprilia e degli enti responsabili del servizio.