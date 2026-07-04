Gli esperti sono “profondamente” preoccupati per i lavori dell’Iran nel sito nucleare sotterraneo

AgenPress. Uno dei principali istituti americani dediti alla ricerca sul programma nucleare della Repubblica islamica ha lanciato l’allarme questa settimana riguardo a un sito sotterraneo non ispezionato del regime sui monti Zagros.

Agli ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) non è stato permesso di visitare il sito segreto, noto come Pickaxe Mountain.

La struttura altamente fortificata solleva seri dubbi sulla volontà dell’Iran di rispettare i termini del memorandum d’intesa (MOU) raggiunto con l’amministrazione Trump. Gli Stati Uniti, insieme a Israele , hanno lanciato l’operazione Epic Fury il 28 febbraio 2026, con l’obiettivo di neutralizzare le capacità nucleari e missilistiche dell’Iran.

Gli esperti dell’Istituto per la Scienza e la Sicurezza Internazionale con sede a Washington sostengono che interrompere i lavori a Pickaxe Mountain e consentire l’accesso agli ispettori dell’AIEA sarebbe una misura fondamentale in buona fede per verificare se l’Iran è disposto ad abbandonare il suo modus operandi basato sull’inganno.

L’istituto ha scritto che “a Pickaxe Mountain, si può osservare un’intensa attività veicolare sulle strade che conducono all’ingresso occidentale del tunnel, a indicare che sono in corso lavori di costruzione all’interno del complesso del tunnel, nonché il consolidamento dell’ingresso stesso. Il memorandum d’intesa firmato tra gli Stati Uniti e l’Iran prevede che l’Iran mantenga lo status quo, che dovrebbe vietare qualsiasi costruzione presso impianti nucleari, incluso Pickaxe Mountain”.