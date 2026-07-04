Iran: iniziata la prima giornata di cerimonie funebri pubbliche

AgenPress. Sono iniziatele le cerimonie funebri: i partecipanti al lutto si sono radunati presso la Grande Moschea Imam Khomeini a Teheran, dove sono esposte le bare contenenti i corpi della Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, e di diversi membri della sua famiglia. Si prevede che le processioni funebri si svolgeranno in diverse località dell’Iran e dell’Iraq fino al 9 luglio.

L’Iran è in stato di massima allerta per prevenire eventuali attacchi che potrebbero colpire il funerale, al quale sono attesi milioni di persone e diverse personalità straniere.

Un generale dell’esercito iraniano ha avvertito Stati Uniti e Israele di non lanciare attacchi durante le cerimonie. Il presidente statunitense Donald Trump , nel frattempo, ha affermato che gli Stati Uniti concederanno all’Iran “una settimana di tregua per il funerale”.