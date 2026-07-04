Trump mostra la nuova banconota da 100 dollari con la sua firma: il post su Truth Social diventa virale

AgenPress. Donald Trump torna a far parlare di sé con un’immagine destinata a far discutere. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti pubblicato sul suo profilo Truth Social la fotografia della nuova banconota da 100 dollari, quella che raffigura Benjamin Franklin, mostrando per la prima volta la sua firma stampata sul celebre “biglietto verde”.

Lo scatto condiviso da Trump evidenzia la sua firma nella posizione tradizionalmente riservata al presidente in carica, sopra quella del segretario al Tesoro, confermando una novità annunciata mesi fa dal Dipartimento del Tesoro. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione americana, infatti, per la prima volta la firma di un presidente in carica sarebbe comparsa sulle nuove emissioni della banconota da 100 dollari.

La pubblicazione dell’immagine ha rapidamente attirato l’attenzione di sostenitori e critici. Per i primi rappresenta un simbolo della nuova amministrazione e dell’avvio di una nuova serie di banconote; per gli oppositori è invece l’ennesimo esempio della forte personalizzazione della comunicazione politica di Trump, che negli ultimi mesi ha spesso utilizzato Truth Social per diffondere annunci e immagini dal forte impatto mediatico.

La banconota mantiene il tradizionale ritratto di Benjamin Franklin, uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti, mentre la novità riguarda esclusivamente la firma presidenziale riportata sul documento. Negli Stati Uniti, infatti, ogni nuova emissione di banconote reca le firme del segretario al Tesoro e del funzionario competente, ma l’amministrazione Trump aveva annunciato un cambiamento che avrebbe portato anche la firma del presidente sulle nuove emissioni.

Il post pubblicato in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza ha immediatamente fatto il giro dei social, rilanciato da numerosi utenti e dai media americani, alimentando il dibattito sia sul significato simbolico dell’iniziativa sia sul ruolo sempre più centrale che Trump attribuisce alla propria immagine nella comunicazione istituzionale.