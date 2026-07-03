AgenPress. La salma della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei è giunta nella Grande Moschea di Mosalla, a Teheran, dove è stata allestita la camera ardente in vista dell’inizio delle solenni esequie di Stato. Migliaia di fedeli e sostenitori del regime hanno iniziato ad affluire nel grande complesso religioso per rendere omaggio al leader, ucciso nei raid condotti da Stati Uniti e Israele durante il conflitto dei mesi scorsi.

Tra le immagini che hanno attirato maggiore attenzione vi è quella del generale Ahmad Vahidi, comandante dei Pasdaran, immortalato mentre prega accanto alla bara di Khamenei. La sua ricomparsa pubblica segna un momento significativo: il capo delle Guardie della Rivoluzione non si vedeva in pubblico dall’inizio di febbraio, prima dell’escalation militare che ha travolto la leadership iraniana.

Le fotografie diffuse dai media di Stato mostrano Vahidi seduto accanto al feretro durante una cerimonia riservata, mentre rende omaggio alla Guida Suprema. La sua presenza è interpretata dagli osservatori come un segnale di continuità ai vertici dell’apparato militare e di sicurezza della Repubblica islamica, chiamato a gestire una delicata fase di transizione politica e istituzionale.

Le autorità iraniane hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza attorno alla Grande Moschea di Mosalla, dove prenderanno il via i funerali destinati a protrarsi per diversi giorni. Dopo le cerimonie nella capitale, il feretro sarà trasferito in altre città iraniane e in alcuni dei principali luoghi santi sciiti in Iraq, prima della sepoltura prevista nei prossimi giorni.

Per la Repubblica islamica si tratta di uno degli eventi più delicati dalla fondazione del regime. Le autorità puntano a trasformare le esequie in una grande manifestazione di unità nazionale e di sostegno alle istituzioni, mentre l’apparato politico e militare cerca di consolidare il nuovo assetto di potere dopo la morte di Khamenei.