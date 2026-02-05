type here...

Condannato all’ergastolo e a 84 mesi l’uomo che tentò di uccidere Trump nel 2024

AgenPress. Un uomo di 59 anni è stato condannato all’ergastolo per aver tentato di assassinare Donald Trump nello stato della Florida, nella fase finale della campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024.

La giudice Eileen Cannon ha condannato Ryan Wesley Ruth all’ergastolo e a 84 mesi di carcere dopo che una giuria federale lo ha riconosciuto colpevole di tutte le accuse, tra cui tentato omicidio di un candidato presidenziale e aggressione a ufficiali delle forze dell’ordine federali.

Sulla base delle prove presentate al processo, gli agenti di polizia hanno poi trovato un fucile dotato di mirino, caricatore pieno, un giubbotto antiproiettile e una telecamera fissata alla recinzione, puntata sul punto in cui Donald Trump avrebbe giocato a golf.

 

