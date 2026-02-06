Crisi diplomatico-militare: gli Stati Uniti invitano i propri cittadini a lasciare immediatamente l’Iran

AgenPress. In un clima di crescenti tensioni in Medio Oriente, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso urgente per tutti i cittadini statunitensi presenti in Iran: “lasciate il Paese immediatamente” o, se ciò non fosse possibile, tenete un profilo basso e preparate un piano di uscita autonomo.

L’avviso, diffuso attraverso la cosiddetta “ambasciata virtuale” degli USA — dato che Washington non ha rappresentanza diplomatica ufficiale in Iran — indica che la situazione di sicurezza nel paese continua a deteriorarsi.

Le principali raccomandazioni includono: preparare un piano di uscita che non dipenda dall’assistenza governativa statunitense. Considerare di lasciare l’Iran via terra, attraverso confini con Armenia o Turchia, se le condizioni lo permettono. Aspettarsi interruzioni di internet e comunicazioni, con cancellazioni o limitazioni dei voli. Evitare manifestazioni pubbliche e trovare un luogo sicuro se non si riesce a partire subito.

Le autorità americane avvertono anche che mostrare un passaporto USA o legami con gli Stati Uniti può aumentare il rischio di detenzione arbitraria.

Questa raccomandazione arriva in un momento di forti tensioni tra Washington e Teheran. Negli ultimi mesi, l’Iran ha visto proteste diffuse e scontri con le autorità, che hanno portato a un pesante uso di forza e a restrizioni sui trasporti e sulle comunicazioni.

Le principali motivazioni dell’allerta includono: rischi crescenti per la sicurezza dei cittadini stranieri in un clima politico instabile. Assenza di relazioni diplomatiche formali tra Stati Uniti e Iran, che limita l’assistenza consolare diretta. Possibili restrizioni impreviste alle comunicazioni e ai viaggi, che potrebbero ostacolare l’uscita dal paese. Pericolo di arresti o detenzioni arbitrarie per stranieri o persone con doppia cittadinanza.

L’iniziativa americana si colloca all’interno di un quadro più ampio di tensioni regionali, con accuse reciproche, movimenti militari e pressioni su vari fronti diplomatici. Negli ultimi giorni, sia Stati Uniti che Iran hanno ribadito le proprie posizioni rigide sul nucleare e sulla sicurezza regionale, mentre altri paesi mediorientali e potenze globali seguono da vicino gli sviluppi.