Trump: “Sblocco i fondi federali se l’aeroporto Dulles e la Penn Station portino il mio nome”

L’amministrazione Trump ha chiesto al leader della minoranza al Senato di intitolare l’aeroporto internazionale Dulles nella regione di Washington e la Penn Station di New York al presidente Donald Trump, in cambio dello stanziamento dei fondi federali necessari per costruire un tunnel tra New York e il New Jersey

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proposto di sbloccare i fondi federali destinati a un imponente progetto infrastrutturale a New York City, che ha congelato, se la Penn Station e l’aeroporto internazionale di Dulles saranno intitolati a lui.

Il miliardario, proprietario di una torre sulla Quinta Strada di New York che porta il suo nome, sta cercando di lasciare il segno negli Stati Uniti in un modo che nessuno dei suoi predecessori ha mai tentato.

Secondo diversi organi di stampa americani, tra cui la CNN e la NBC, il presidente americano vorrebbe intitolare a lui i due luoghi più trafficati del Paese: la Penn Station di New York e l’aeroporto internazionale Dulles di Washington.

I media hanno riferito che Trump ha presentato la proposta al leader democratico del Senato e senatore di New York Chuck Schumer. Il presidente degli Stati Uniti ha promesso di sbloccare oltre 16 miliardi di dollari, congelati dalla sua amministrazione, per un progetto di costruzione di un nuovo tunnel ferroviario sotterraneo e di ristrutturazione di uno esistente tra New York e il New Jersey.

Secondo quanto riportato dai media, Schumer ha respinto la proposta di Trump.

Da parte sua, la governatrice di New York Katherine Hockley si è rivolta ai social media per presentare la sua “controproposta” al presidente americano: la “Trump Tower” di Manhattan venga rinominata “Hockley Tower”.

In genere, i nomi dei presidenti degli Stati Uniti vengono attribuiti a edifici o infrastrutture solo dopo che hanno lasciato l’incarico o dopo la loro morte.

A dicembre, il consiglio di amministrazione del Kennedy Center di Washington, nominato da Trump, ha votato per cambiarne il nome in Trump-Kennedy Center.

Contemporaneamente, il presidente americano sta spingendo per la costruzione di un “Arco dell’Indipendenza”, simile all’Arco di Trionfo di Parigi, e ha avviato i lavori per una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, dopo aver demolito l’ala est dello storico edificio.

Donald Trump ha annunciato di recente la costruzione di una nuova generazione di grandi navi da guerra che porteranno il suo nome, note come “classe Trump”.

Inoltre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha confermato che sta valutando l’emissione di una moneta commemorativa che recherà il ritratto di Trump, nonostante la legge statunitense vieti di raffigurare sulle monete il volto di un presidente in carica o in vita.