Asti. 17enne trovata morta in un corso d’acqua: ipotesi omicidio

AgenPress. È stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti) Zoe Trinchero, 17 anni. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nelle scorse ore e fin dai primi accertamenti degli investigatori è emersa l’ipotesi di omicidio.

Sul corpo della giovane sarebbero stati riscontrati segni compatibili con uno strangolamento, un elemento che ha immediatamente indirizzato le indagini verso una morte violenta. A fare la scoperta sono stati i soccorritori, allertati dopo la segnalazione della scomparsa della ragazza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, che ha disposto il sequestro dell’area per consentire i rilievi. Il corso d’acqua e le zone circostanti sono stati passati al setaccio alla ricerca di elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita della 17enne.

Si trova nella caserma dei Carabinieri ed è ascoltato in queste ora un amico di Zoe Trinchero. Il ragazzo potrebbe essere l’ultima persona ad avere visto in vita la ragazza. A quanto si apprende, il ragazzo, che ha problemi di natura psichiatrica, sarebbe estraneo alla vicenda e non risultano provvedimenti a suo carico. Nelle ore successive, tra la popolazione si era diffusa erroneamente la voce che potesse essere lui l’autore della tragedia, alimentando il rischio di episodi di linciaggio.

La Procura ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia, che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e l’orario della morte. Gli investigatori stanno ascoltando familiari, amici e conoscenti della giovane, mentre vengono analizzate eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.