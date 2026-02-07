Parigi. Caso Epstein: la procura avvia un’indagine contro l’ex ministro della cultura francese Jack Lang

AgenPress. La procura finanziaria francese ha annunciato l’avvio di un’indagine per “frode fiscale” nei confronti di Jack Lang, ex ministro della Cultura e attuale presidente dell’Istituto del mondo arabo di Parigi, e di sua figlia, in seguito alle rivelazioni sul caso Epstein.

L’inchiesta riguarda “le rivelazioni di Mediapart riguardanti Caroline e Jack Lang” e i loro presunti legami finanziari con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, suicidatosi in carcere nel 2019, ha affermato il procuratore finanziario francese, confermando un articolo del quotidiano Le Figaro.

Ieri l’86enne Jack Lang è stato convocato al Ministero degli Esteri francese per fornire spiegazioni. La priorità del governo è garantire il funzionamento dell’Istituto del Mondo Arabo di Parigi, ha sottolineato da Beirut il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. Jack Lang “sarà ricevuto non appena tornerà a Parigi.

Il Dipartimento di Stato è il principale finanziatore dell’iconico Arab World Institute, presieduto dall’ex ministro della Cultura Jack Lang dal 2013.

Le richieste di dimissioni di Lang si sono moltiplicate dopo le rivelazioni sulla sua relazione con Epstein, dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici milioni di documenti.

Lunedì, la figlia di Lang, Carolyn, si è dimessa dalla carica di capo del sindacato dei produttori cinematografici in seguito alle rivelazioni sull’esistenza di una società offshore che aveva fondato nel 2016 con l’imprenditore americano.