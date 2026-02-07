Trump: “Dazi del 25% sui paesi che commerciano con l’Iran”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che include la minaccia di imporre dazi del 25% sui paesi che commerciano con l’Iran.

Il decreto è stato firmato mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran mostrano segnali di allentamento, in seguito ai colloqui tenutisi in Oman tra le delegazioni dei due Paesi in merito al programma nucleare di Teheran.

I colloqui sono stati i primi tra le due parti da quando gli Stati Uniti hanno bombardato gli impianti nucleari iraniani a giugno, nell’ambito della guerra di Israele contro l’Iran, interrompendo un precedente ciclo di colloqui tra Teheran e Washington, ancora una volta mediato dall’Oman.