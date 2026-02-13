AISCNEWS rafforza la propria identità internazionale e accademica con la registrazione al tribunale di Roma

AgenPress. Con la recente iscrizione presso il Tribunale di Roma (n. 2/2026), successiva alla registrazione nel Regno Unito (Company Number 16179251), AISC News consolida il proprio percorso istituzionale e rafforza la propria missione editoriale come piattaforma internazionale di analisi, divulgazione e dialogo interculturale.

A guidare questo percorso è il Prof. Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista e divulgatore scientifico internazionale, esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCEO, docente dell’Università di Tor Vergata e Direttore Responsabile di AISC News.

«L’informazione oggi non può limitarsi alla cronaca, ma soprattutto alle presunte verità e al rischio delle fake news – afferma il Prof. Aodi –. Deve assumere un ruolo strategico nel dialogo tra istituzioni, università, professioni e società civile. È una forma di diplomazia culturale che costruisce ponti e previene conflitti».

CHI SIAMO

AISC News è un’agenzia di stampa orientata alla diffusione di contenuti informativi con una prospettiva internazionale, aperta ai grandi nodi tematici della politica, della società, della sanità, dell’intercultura e della diplomazia. La definizione “senza confini” riflette l’intento dichiarato di superare i limiti nazionali nell’accesso e nella circolazione delle notizie, rivolgendosi a un pubblico ampio, plurale e transnazionale.

La testata nasce come progetto editoriale innovativo, con l’obiettivo di offrire un’informazione inclusiva, qualificata e orientata ai temi globali, capace di raccontare non solo l’attualità politica e sociale, ma anche il mondo delle professioni, della cooperazione internazionale, delle università, della formazione e dell’aggiornamento professionale.

LA STORIA E IL RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE

AISC News è una realtà autorizzata e registrata nel Regno Unito (Company Number 16179251) e successivamente iscritta presso il Tribunale di Roma (iscrizione n. 2/2026), a conferma della sua piena legittimità giuridica ed editoriale.

Questo percorso istituzionale accompagna una missione chiara: innovare il modo di fare informazione, ampliando lo sguardo e includendo ambiti spesso marginalizzati nel racconto mediatico tradizionale.

«La doppia legittimazione internazionale e italiana – sottolinea il Prof. Aodi – non è solo un passaggio formale, ma un elemento identitario. Significa collocare l’informazione in uno spazio transnazionale, capace di dialogare con il mondo accademico, istituzionale e diplomatico».

INFORMAZIONE COME DIPLOMAZIA CULTURALE

Uno dei pilastri della linea editoriale è la valorizzazione dell’informazione come strumento di diplomazia culturale e sanitaria.

«Nel mondo globale – dichiara Aodi – la comunicazione tra popoli passa anche attraverso l’informazione. Raccontare sanità globale, cooperazione internazionale, processi di integrazione e intercultura significa costruire relazioni, favorire comprensione reciproca e promuovere stabilità».

AISC News si propone dunque come piattaforma di dialogo tra istituzioni, università, reti professionali, comunità di origine straniera e mondo diplomatico, con un approccio multidisciplinare e scientificamente fondato.

SALUTE GLOBALE COME ASSE STRATEGICO

All’interno della propria visione editoriale, AISC News individua nella salute globale un asse strategico prioritario, inteso non solo come ambito sanitario, ma come dimensione integrata che connette diplomazia, cooperazione internazionale, formazione universitaria, migrazioni, sicurezza sociale e sviluppo sostenibile. La salute globale rappresenta oggi un indicatore avanzato di stabilità geopolitica e di coesione sociale, oltre che un terreno privilegiato di dialogo tra istituzioni, professioni sanitarie e comunità internazionali. «Parlare di salute globale – sottolinea il Prof. Foad Aodi – significa affrontare le interdipendenze tra sistemi sanitari, mobilità professionale, disuguaglianze territoriali e diritti fondamentali. L’informazione qualificata su questi temi diventa uno strumento di responsabilità pubblica e di diplomazia scientifica». In questa prospettiva, AISC News si propone come piattaforma di analisi e divulgazione capace di integrare evidenze scientifiche, lettura istituzionale e dimensione interculturale, contribuendo alla costruzione di un linguaggio comune tra mondo accademico, decisori politici e società civile.

MISSIONE EDITORIALE

La missione di AISC News è coprire e valorizzare:

il mondo delle professioni e del lavoro; il mondo diplomatico e istituzionale; le università, la ricerca e la cooperazione internazionale; il mondo delle donne e delle nuove generazioni; i processi di integrazione e intercultura; la sanità, la salute globale e i rapporti interprofessionali; la formazione continua e l’aggiornamento professionale; la voce delle comunità di origine straniera in Italia e in Europa; il ruolo di portavoce dei movimenti civici e associativi collegati alla testata.

«Le nuove generazioni – aggiunge il Direttore – hanno bisogno di strumenti critici per leggere la complessità globale. L’informazione qualificata è un investimento educativo e democratico».

AISC NEWS: PIATTAFORMA EDITORIALE INTERNAZIONALE APERTA A COLLABORAZIONI E GEMELLAGGI

AISC News si conferma tra le prime realtà editoriali in Italia e in Europa a pubblicare stabilmente in cinque lingue – italiano, inglese, arabo, francese e spagnolo – con una linea orientata alla salute globale, al dialogo interculturale e alla cooperazione internazionale.

L’agenzia sta consolidando il proprio ruolo come voce delle associazioni, delle comunità di origine straniera, italiane ed europee, oltre che come interlocutore credibile per il mondo diplomatico europeo e internazionale.

«AISC News nasce per costruire ponti – dichiara Foad Aodi –. Siamo aperti a collaborazioni, gemellaggi e sinergie con giornalisti, testate e realtà editoriali che condividano una visione internazionale, pluralista e costruttiva dell’informazione. Vogliamo rafforzare una rete europea e mediterranea dell’informazione che metta al centro salute, integrazione e cooperazione tra i popoli».

AISC News conferma la propria disponibilità a sviluppare partnership editoriali nazionali e internazionali, consolidando il proprio ruolo come piattaforma multilingue di riferimento per il dialogo tra istituzioni, associazioni e comunità.

Governance

BOARD

Fondatore e Direttore Responsabile Foad Aodi

Vice Direttore Vicario Aurelio Coppeto

Vice Direttore Noha Iraqii Ettore Bertolini Pietro Cobor

Portavoce Claudia Conte

Redazione Internazionale

La Redazione Internazionale è composta da collaboratori e giornalisti volontari provenienti da numerosi Paesi, impegnati nella produzione e diffusione di contenuti informativi con una prospettiva globale.

Direttore Operativo

Responsabile Rapporti Generali

Contatti

Email: redazione@aiscnews.it Sito web: www.aiscnews.it