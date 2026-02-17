type here...

Previsioni Meteo del 18 Febbraio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 18 Febbraio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata nuvolosità in generale aumento al settentrione con locali piogge sulla Liguria. Peggiora nella notte con piogge e temporali sparsi e neve fin verso i 400-700 metri.
AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito, maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge, soleggiato altrove. In serata nuvolosità in graduale aumento da ovest, piogge nella notte sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con sole prevalente e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Nord e stabili o in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

