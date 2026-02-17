Previsioni Meteo del 18 Febbraio 2026

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito, maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge, soleggiato altrove. In serata nuvolosità in graduale aumento da ovest, piogge nella notte sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con sole prevalente e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne.