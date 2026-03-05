Araghchi: “Ricordate le mie parole: gli Stati Uniti si pentiranno amaramente di avere colpito la nave iraniana”

AgenPress. Il ministro degli Esteri iraniano ha condannato l’attacco statunitense di ieri contro una nave da guerra iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka, definendolo un'”atrocità in mare”.

“La fregata Dena, ospite della Marina indiana con a bordo quasi 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza preavviso”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi in un post su X. “Ricordate le mie parole: gli Stati Uniti si pentiranno amaramente del precedente che hanno creato”.

La marina militare dello Sri Lanka ha dichiarato ieri che sono stati recuperati 87 corpi, mentre 32 persone sono state tratte in salvo. Le ricerche proseguono oggi per cercare altre 60 persone disperse.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato ieri che gli Stati Uniti hanno silurato una nave iraniana in acque internazionali nell’Oceano Indiano, senza specificare il nome della nave, una delle oltre 20 imbarcazioni iraniane che gli Stati Uniti affermano di aver colpito o affondato. È la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che un siluro lanciato da un sottomarino della Marina statunitense colpisce una nave in combattimento.