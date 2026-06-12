Il Pakistan afferma che è stato raggiunto il “testo definitivo e concordato” dell’accordo

AgenPress. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che “è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell’accordo di pace” e che il suo Paese sta collaborando con gli Stati Uniti e l’Iran per “definire i prossimi passi”.

“La pace non è mai stata così vicina come ora”, ha scritto Sharif su X. Non c’è stata alcuna conferma immediata da parte degli Stati Uniti o dell’Iran in merito all’accordo sul testo definitivo.

Il Pakistan ha svolto un ruolo chiave come mediatore nel processo di pace. Sharif ha anche condannato quella che ha definito una “incessante campagna di disinformazione” da parte di persone che vogliono sabotare l’accordo. Sharif non ha chiarito chi, a suo avviso, si celi dietro la campagna né a quale disinformazione si riferisse.