Ex Consigliere Tiero, Avv. Cardillo Cupo: “Fissato il riesame per poter salutare la madre”

Giustizia
redazione
Da redazione
AgenPress. É stata fissata per il 26 Marzo prossimo l’udienza innanzi al Tribunale di Roma, Sezione Riesame, per discutere il ricorso presentato dall’Avvocato Pasquale Cardillo Cupo contro il diniego della Procura e del Gip di Latina a consentire al Consigliere Regionale di FdI di poter salutare la madre, oramai ottantreenne, vedova e in precarie condizioni di salute stante l’etá avanzata.

“Ho chiesto la discussione orale affinché venga tutto cristallizzato e verbalizzato nel carteggio procedimentale – afferma l’avvocato Cardillo Cupo – e spero che alla camera di consiglio possano partecipare anche i pubblici ministeri vista la delicatezza della richiesta avanzata dalla difesa; del resto siamo consapevoli che ricevere tra le mura di casa la visita della propria madre di 83 anni, richiesta formalizzata nei giorni del Natale, possa essere circostanza delicata, in grado di mettere a grave rischio l’indagine dei curriculum, così come siamo consapevoli della elevata pericolositá del temibile Enrico Tiero.

Tuttavia, avendo avuto modo di verificare che la visita delle madri ai propri figli è stata consentita anche nei regimi totalitari più duri abbiamo azzardato questa impugnazione, nel corso della quale daremo anche la disponibilitá affinché l’abbraccio tra madre e figlio possa essere ripreso da telecamere e microfoni, anche con dei droni se necessario, così da poter avere qualche speranza in più di accoglimento, anche perché alla signora Michelina basterebbero pochi secondi, quelli necessari a un abbraccio materno al proprio figlio.”

