Bari. Presentato il libro “Quid est veritas? L’eterna ricerca della verità”

AgenPress. Presentato a Bari il libro “Quid est veritas? L’eterna ricerca della verità” scritto dal Sen. Domenico Scilipoti Isgrò Presidente di Unione Cristiana e dal giornalista Bruno Volpe.

Il testo partendo dal Vangelo di Giovanni affronta il tema della Verità in vari ambiti del sociale, religioso e politico. Nel suo intervento il Sen. Domenico Scilipoti Isgrò ha invitato al ravvedimento e si è detto contrario all’abrogazione art 67 della Costituzione.

La prossima data della presentazione del libro sarà il 25 Maggio a Napoli.” Lo comunica l’Ufficio Stampa di Unione Cristiana.