Matera ospita la presentazione del libro “Giorgia, la figlia del popolo” di Italo Bocchino

AgenPress. Un incontro dedicato al dibattito politico nazionale e alla figura della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sabato 14 marzo alle ore 18, a Matera, l’associazione culturale Matheria organizza la presentazione del libro “Giorgia, la figlia del popolo. Perché Meloni piace agli italiani” del giornalista, politico e saggista Italo Bocchino.

L’incontro si svolgerà presso l’Hotel San Domenico, in via Roma 15, e rappresenterà un’occasione di confronto pubblico sui temi della politica italiana contemporanea e sul consenso che accompagna la leadership della premier.

All’iniziativa interverranno, insieme all’autore, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti e l’assessore regionale Cosimo Latronico. Ad aprire l’incontro sarà Pasquale Di Lorenzo, dell’associazione culturale Matheria.

Italo Bocchino è giornalista, politico e saggista. Opinionista televisivo e ospite frequente dei programmi di approfondimento politico dell’emittente La7, in passato è stato portavoce di Pinuccio Tatarella e di Gianfranco Fini. Oggi è vicino all’area di Fratelli d’Italia ed è direttore editoriale del quotidiano Il Secolo d’Italia.

L’appuntamento rientra nel ciclo “Incontri d’autore” promosso dall’associazione Matheria con l’obiettivo di portare a Matera protagonisti del dibattito culturale e politico nazionale.

