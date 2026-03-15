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Katz (Ministro della Difesa israeliano): “La guerra contro l’Iran entra in una fase decisiva”

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AgenPress. La guerra israelo-americana contro l’Iran si sta intensificando ed entrando in una fase decisiva che continuerà finché sarà necessario, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.

“Stiamo entrando in una fase decisiva del conflitto, tra gli sforzi del regime iraniano per sopravvivere, infliggendo sofferenze sempre maggiori al popolo iraniano, e la sua capitolazione”, ha affermato Katz in alcune dichiarazioni televisive trasmesse dai media israeliani.

“Solo il popolo iraniano può porre fine a tutto questo attraverso una battaglia decisiva, fino a quando il regime non sarà rovesciato e l’Iran non sarà salvato”, ha sottolineato, invitando ancora una volta il popolo iraniano a insorgere.

Inoltre, il ministro Katz si è “congratulato” con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “per il duro colpo inferto dall’esercito americano all’isola petrolifera iraniana di Kharg, bombardata dall’aviazione statunitense”.

“È la risposta appropriata ai campi minati nello Stretto di Hormuz e ai tentativi di ricatto del regime terroristico iraniano”, ha sottolineato Katz.

 

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